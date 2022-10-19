Месси – лидер в борьбе за следующий «Золотой мяч» по версии Goal. Кварацхелия – 15-й

35-летний французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является фаворитом на «Золотой мяч» в 2023 году по версии первого прогноза популярного издания Goal.

Как отмечает источник, следующий «Золотой мяч» может стать уникальным, поскольку чемпионат мира в Катаре проходит в середине сезона-2022/2023, а это значит, что к моменту голосования, которое состоится чуть менее чем через 12 месяцев, он может стать далёким воспоминанием.

Редакторы издания в своём первом рейтинге, который в дальнейшем будет обновляться, сделали прогноз по выступлениям в начале сезона.

20. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд).

19. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид).

18. Коди Гакпо (ПСВ).

17. Рафаэл Леау («Милан»).

16. Лерой Зане («Бавария»).

15. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

14. Садио Мане («Бавария»).

13. Габриэл Жезус («Арсенал»).

12. Джамал Мусиала («Бавария»).

11. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

9. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

8. Карим Бензема («Реал» Мадрид).

7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

5. Роберт Левандовски («Барселона»).

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

2. Неймар («Пари Сен-Жермен»).

1. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).