Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: рекомендую КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе

Сёмин: рекомендую КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и ряда других клубов Юрий Сёмин высказался на тему поведения наставников «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова во время недавнего матча РПЛ.

«Я бы порекомендовал КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе и поговорили на тему футбола, на том всё и закончили. Их слова? Это всё же эмоции, футбол», – цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение обоих тренеров на основании видеоматериалов. Федотов и Абаскаль приглашены на заседание. У тренеров возникла перепалка во время матча, когда испанец прибежал к скамейке ЦСКА и пытался доказать что-то на повышенных тонах, но получил жёсткий ответ от наставника армейцев.

Тренер ЦСКА Федотов близок к бану. Но скандальными съёмками могут манипулировать? Тренер ЦСКА Федотов близок к бану. Но скандальными съёмками могут манипулировать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022