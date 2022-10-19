Сёмин: рекомендую КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и ряда других клубов Юрий Сёмин высказался на тему поведения наставников «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова во время недавнего матча РПЛ.
«Я бы порекомендовал КДК, чтобы Абаскаль и Федотов пришли на ужин, посидели вместе и поговорили на тему футбола, на том всё и закончили. Их слова? Это всё же эмоции, футбол», – цитирует Сёмина «Матч ТВ».
Напомним, председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение обоих тренеров на основании видеоматериалов. Федотов и Абаскаль приглашены на заседание. У тренеров возникла перепалка во время матча, когда испанец прибежал к скамейке ЦСКА и пытался доказать что-то на повышенных тонах, но получил жёсткий ответ от наставника армейцев.
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