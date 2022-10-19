Валентич: российские клубы должны вернуть в еврокубки, это не игроки виноваты, а политика

Бывший сербский защитник Никола Валентич, выступавший за «Анжи», «Аланию» и «Сибирь», высказался об отстранении российских клубов от еврокубков и возможного отказа сборной Боснии и Герцеговины от товарищеской игры с Россией.
«Спорт должен побеждать политику. Должны найти решение и двигаться в сторону еврокубков. Российские клубы должны вернуть, это не игроки виноваты, а эта политика. Но о сроках сложно говорить. Если будет мирный договор, то всё нормализуется. Я не знаю, кому выгодно всё это сейчас продолжать. Всё подорожало, нет еды, нет газа, нет нефти, ничего нет. Вся Европа жалуется. Российские клубы вернут или, когда Россия и Украина договорятся, или, когда до их головы дойдёт, что больше нельзя применять такие санкции. Но никто не знает, когда это случится. Все говорили, что всё быстро закончится, а через несколько месяцев будет уже год. Это затянулось и надоело одним и другим. Надо что-то придумывать, решать и двигаться дальше.
Возможный отказ Боснии и Герцеговины от игры с Россией? А что тут удивительного? Сами понимаете, большая политика. Решение было принято на высоком уровне, а не боснийцами. Это не футбол. Босния — маленькая страна, им надо найти компромисс, чтобы все были довольны. Если бы они согласовали этот матч, у них были бы большие проблемы по линии внешней политики», — приводит слова Валентича «РБ Спорт».
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