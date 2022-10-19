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Анчелотти рассказал, как Бензема изменился за восемь лет

Анчелотти рассказал, как Бензема изменился за восемь лет
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал вручение «Золотого мяча» Кариму Бензема, а также подчеркнул лидерские качества французского форварда в команде. Анчелотти сравнил сегодняшнего Бензема и того, с которым он работал в Мадриде с 2013 по 2015 годы.

«Мы очень счастливы и ощущаем себя так, будто «Золотой мяч» принадлежит в каком-то смысле всем нам. Бензема поблагодарил своих партнёров по команде. Это индивидуальная награда, но выиграл он её с помощью коллектива, который позволил ему показать свои качества.

Сейчас Бензема больше чувствует себя лидером в этой команде. Он берёт на себя больше ответственности, чем это было восемь лет назад. Его игра не сильно поменялась в техническом плане – качество было тогда и осталось прежним. А что изменилось, так это его роль в команде, отношение и понимание, что он является лидером», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Гол Бензема в матче 9-го тура Примеры с «Барселоной».

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