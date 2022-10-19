Самедов высказался о предстоящей встрече «Факела» со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов, ныне занимающий пост селекционера воронежского «Факела», высказался о предстоящей очной встрече команд на групповом этапе Кубка России.

«Факел» играет дома при своих болельщиках, конечно, настрой боевой, команда выйдет играть на победу. Хочется показать хороший результат в Кубке России. Пока у нас ноль очков, но надеемся, что завтра их станет больше. Да, у «Спартака» в турнирной таблице все хорошо, но команда сыграла тяжелый матч с ЦСКА в чемпионате, возможно, они выставят неоптимальный состав. Но мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от себя», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, встреча между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, в среду, 19 октября, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Начало матча – 18:00 мск.

В матче первого круга группового этапа «Спартак» крупно обыграл «Факел» на домашнем поле (3:0). В этом турнире воронежцы идут на серии из трёх поражений кряду – от «Зенита» (0:2), «Спартака» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:1). Красно-белые же наоборот, выиграли три матча подряд, — с «Крыльями» (1:0), «Факелом» (3:0) и «Зенитом» (3:0).