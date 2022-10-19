Самедов высказался о предстоящей встрече «Факела» со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов, ныне занимающий пост селекционера воронежского «Факела», высказался о предстоящей очной встрече команд на групповом этапе Кубка России.
«Факел» играет дома при своих болельщиках, конечно, настрой боевой, команда выйдет играть на победу. Хочется показать хороший результат в Кубке России. Пока у нас ноль очков, но надеемся, что завтра их станет больше. Да, у «Спартака» в турнирной таблице все хорошо, но команда сыграла тяжелый матч с ЦСКА в чемпионате, возможно, они выставят неоптимальный состав. Но мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от себя», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».
Напомним, встреча между «Факелом» и «Спартаком» состоится сегодня, в среду, 19 октября, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже. Начало матча – 18:00 мск.
В матче первого круга группового этапа «Спартак» крупно обыграл «Факел» на домашнем поле (3:0). В этом турнире воронежцы идут на серии из трёх поражений кряду – от «Зенита» (0:2), «Спартака» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:1). Красно-белые же наоборот, выиграли три матча подряд, — с «Крыльями» (1:0), «Факелом» (3:0) и «Зенитом» (3:0).
- 19 октября 2022
-
04:21
-
04:21
-
04:07
-
03:56
-
03:47
-
03:42
-
03:21
-
03:18
-
03:02
-
02:55
-
02:35
-
02:19
-
02:15
-
01:53
-
01:51
-
01:40
-
01:28
-
01:23
-
00:51
-
00:40
-
00:23
-
00:21
-
00:01
-
00:00
- 18 октября 2022
-
23:43
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:57