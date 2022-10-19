Защитник «Оренбурга» Гойкович высказался о разгроме 0:8 от «Зенита»

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о состоянии команды после разгромрого поражения от «Зенита» со счётом 0:8 в матче Российской Премьер-Лиги.
«Что произошло с нами? Очень сложно ответить. Но посмотрите статистику: «Зенит» нанёс всего 10 ударов в створ, а забил восемь! Всё залетало. Такая игра случается один раз в двадцать лет! Вот нам не повезло, на нас пришёлся этот удар. Для меня, честно сказать, это не показатель наших качеств. Просто вот так случилось и всё.
Могу рассказать, как я это принял. После матча я пришёл в гостиницу, чтобы отдохнуть. Я говорил по телефону с друзьями, с семьёй. В тот момент я уже забыл про игру. Зачем мне каждый день думать о том, как моя команда проиграла со счётом 0:8? Нужно забыть как можно скорее. Да, этот матч вошёл в историю: наверняка это была самая большая победа «Зенита» в чемпионатах России. Нам через три дня надо было играть уже против «Ростова» в Кубке России. Если бы мы думали, мы и от «Ростова» пропустили бы столько же. Проиграл ты или победил — неважно, нужно идти дальше», – приводит слова Гойковича «Матч ТВ».
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