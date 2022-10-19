Никола Валентич: Сербы всё равно хотят ехать в российские клубы

Бывший футболист «Алании» Никола Валентич рассказал о желании сербских игроков переехать в Россию.
«Спрос на сербских футболистов стал побольше. Сейчас не все хотят ехать в Россию, а вот сербы хотят. Дружеская страна. Но всё будет зависеть от ситуации, все надеются, что решение скоро найдётся, и все смогут жить без напряга и двигаться дальше.
Всё равно хотят ехать. Условия лучше, чем у нас. Кроме «Црвены Звезды» и «Партизана» нет платежеспособных клубов, способных сравниться с российскими клубами первой восьмёрки. Там уже достаточно много футболистов из Сербии, плюс приезжают новые. В России всё нормально, ничего страшного нет. При нормальном предложении любой сербский футболист поедет играть в Россию», – приводит слова Валентича «РБ Спорт».
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