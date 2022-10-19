Конте заявил, что Кейн не боится получить травму в преддверии ЧМ-2022

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте в положительном ключе высказался о форварде команды Гарри Кейне и похвалил его за профессионализм.
«Могу сказать, что Гарри хочет принимать участие в каждом матче. Игрок, который хочет играть в каждой встрече, не боится получить травму и пропустить чемпионат мира», – цитирует специалиста The Spurs Watch в своём «твиттере».
В текущем сезоне Гарри Кейн провёл 14 матчей во всех турнирах. На счету 29-летнего англичанина 10 голов и две голевые передачи.
Сегодня, 19 октября, «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:15 мск. «Шпоры» идут на третьем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. У «МЮ» 16 очков и пятое место.
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