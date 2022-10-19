Синнер: счастлив находиться там, где я есть сейчас, и надеюсь, что смогу двигаться дальше

12-я ракетка мира Янник Синнер рассказал о трудностях, с которыми сталкивается профессиональный теннисист, и поделился мнением о том, как игрокам следует справляться с проблемами.
«Если вы хотите совершенствоваться, вы выходите из своей зоны комфорта, потому что хотите улучшить что-нибудь ещё. Так что для меня это очень важная вещь.
Каждый день вы сталкиваетесь с разными проблемами; иногда вы устаёте, иногда вы проигрываете матчи, которые должны были выиграть. Вы должны вернуться на тренировочные корты и стараться играть лучше.
Очевидно, что это очень тяжёлая работа, но я счастлив находиться там, где я есть сейчас, и надеюсь, что смогу двигаться дальше», – цитирует итальянца официальный сайт Australian Open.
21-летний Синнер является обладателем шести титулов на турнирах ATP. На последнем ТБШ, US Open – 2022, теннисист дошёл до четвертьфинальной стадии, где уступил будущему чемпиону американского мэйджора Карлосу Алькарасу в пяти сетах.
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