«Арсенал» и «Ювентус» могут обменяться игроками

Лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус» могут произвести обмен футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
«Ювентус» может обменять американского полузащитника Уэстона Маккенни на хавбека «Арсенала» Альберта Локонгу. По информации источника, туринцы готовы расстаться с американцем, который не входит в планы главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
В текущем сезоне Лиги чемпионов и итальянской Серии A Маккенни принял участие в 13 матчах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии A после 10 сыгранных туров.
22-летний Локонга не набрал ни одного очка по системе «гол+пас» в девяти матчах АПЛ и Лиги Европы в этом сезоне. «Арсенал» лидирует в АПЛ после 10 матчей.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
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