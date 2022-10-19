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Юрген Клопп прокомментировал свою красную карточку в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Юрген Клопп прокомментировал свою красную карточку в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём удалении в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

«Это была моя первая красная карточка в Англии. Это целиком и полностью моя вина. И дело было не в том, что матч был скучный и я просто сходил с ума. Этому поступку нет оправдания, всё было очевидно. То, что арбитр наказал меня, было абсолютно нормально. Отправить меня подальше было хорошим решением.

В конце концов, все мы люди, и иногда реагируем эмоционально. В играх, где напряжение нарастает с каждой минутой, сложно себя сдерживать. Но конкретно тот эпизод с фолом на Салахе я обсуждал потом с Гвардиолой, и он сказал, что, конечно, там было нарушение. И я с ним согласен», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

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