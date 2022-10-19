«Динамо»: решение о продлении контракта с Йокановичем будет принято по итогам сезона

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об условиях продления контракта с главным тренером команды Славишей Йокановичем.

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам всего сезона, а не только первой части. Какие это условия? Не буду раскрывать, конфиденциальная информация.

Текущие результаты удовлетворяют условиям продления контракта? Мы видим, что ситуация находится в динамике и в развитии. Надеемся, что она будет улучшаться. Конечно, наши задачи выше нашего текущего места. Условия по продлению только по результатам чемпионата? В целом условия — по достижении спортивных задач», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Йоканович возглавил московский клуб летом, подписав контракт на один сезон с возможностью продления ещё на год выполнения некоторых условий.

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает восьмое место после 13 сыгранных туров.