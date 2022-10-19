Поттер: критика в адрес Маунта кажется мне странной
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер признался, что удивлён критике в адрес полузащитника лондонского клуба Мэйсона Маунта.
«Маунт — фантастический человек. Он любит играть в футбол и любит этот клуб. Удивительно, что до меня доходят сообщения о неоднозначном отношении к Маунту, о критике в его адрес. Я нахожу это странным. Его критикуют люди со стороны, но когда ты работаешь с ним, ты видишь, что у него есть всё, чтобы стать топ-футболистом. Он понимает пространство, может отдавать результативные передачи и забивать голы. Он лучший», — приводит слова Поттера Sky Sports.
В нынешнем сезоне Маунт принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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