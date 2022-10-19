Газзаев: Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил уровень судейства в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (2:2). По мнению специалиста, главный арбитр Сергей Карасёв превратил игру в красивый спектакль, который смотрелся на одном дыхании, без остановок и пауз.

«Очень хорошее судейство, очень квалифицированное. Судья давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался — посмотрите, сколько жёлтых карточек.

Судья может превратить матч в красивый спектакль, то, что вчера Карасёв и сделал. Он давал бороться. Любое падение — игроки сразу на судью смотрят, будет свисток? А Карасёв не пошёл у них на поводу, когда можно, давал играть, поддерживая высокий темп матча. Эмоциональное состояние игроков передаётся на трибуны, а с трибун передаётся на поле. Из всего этого получается настоящий спортивный спектакль. И режиссёр этого спектакля всегда судья. Мы видим часто, когда при малейшем толчке – свисток. Остановки, паузы… А матч ЦСКА — «Спартак» на одном дыхании смотрелся. Может быть, с точки зрения качества футбола хотелось, чтобы оно было лучше. А вот с точки зрения зрелищности матч был великолепный, как и судейство», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».