Вратарь «Динамо» Лещук объяснил, почему судьи игнорируют фолы на Комличенко

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему арбитры игнорируют некоторые нарушения правил на форварде «Ростова» Николае Комличенко.
«С Комличенко мы, скорее, обсудили момент не перед пенальти, а при угловом, когда я с ним столкнулся. Я Коле сказал, что он шёл в меня, чтобы столкнуться. Он говорит, что не успевал, поэтому действовал так. Но, на самом деле, хочу пересмотреть момент с собой на выходе. Пока меня удивляет судейство, потому что играли в корпус. Моё мнение — должен был быть свободный удар. Судья посчитал иначе.
Уже успел посмотреть момент с пенальти на Комличенко, там Фернандес действительно схватил за футболку. Чистый пенальти. Но бывают игры, когда Коля падает от единственного соприкосновения. Поэтому судьи и говорят, что не будут на нём моменты свистеть. Уже присмотрелись к нему и поняли, что не нужно за всё ставить», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 октября 2022
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