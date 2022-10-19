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Вратарь «Динамо» Лещук объяснил, почему судьи игнорируют фолы на Комличенко

Вратарь «Динамо» Лещук объяснил, почему судьи игнорируют фолы на Комличенко
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук объяснил, почему арбитры игнорируют некоторые нарушения правил на форварде «Ростова» Николае Комличенко.

«С Комличенко мы, скорее, обсудили момент не перед пенальти, а при угловом, когда я с ним столкнулся. Я Коле сказал, что он шёл в меня, чтобы столкнуться. Он говорит, что не успевал, поэтому действовал так. Но, на самом деле, хочу пересмотреть момент с собой на выходе. Пока меня удивляет судейство, потому что играли в корпус. Моё мнение — должен был быть свободный удар. Судья посчитал иначе.

Уже успел посмотреть момент с пенальти на Комличенко, там Фернандес действительно схватил за футболку. Чистый пенальти. Но бывают игры, когда Коля падает от единственного соприкосновения. Поэтому судьи и говорят, что не будут на нём моменты свистеть. Уже присмотрелись к нему и поняли, что не нужно за всё ставить», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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