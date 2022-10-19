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Источник: Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом. Сделка сорвалась из-за травмы

Источник: Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом. Сделка сорвалась из-за травмы
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов был близок к переезду в Турцию минувшим летом. «Галатасарай» предлагал 32-летнему российскому форварду двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон, информирует в своём телеграм-канале журналист Грант Гетадарян.

Согласно сведениям источника, «Галатасарай» был готов закрыть сделку, проведя финальные переговоры с «Динамо». Однако в конце августа Фёдор Смолов получил травму, из-за чего трансфер и сорвался.

В сезоне-2022/2023 Смолов провёл за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Фёдора в € 6 млн. Ранее Смолов уже успел поиграть за пределами России — он выступал в испанской «Сельте» и нидерландском «Фейеноорде».

Карпин пошёл на риск и перевернул сложнейшую игру. А потом у «Динамо» вышел Смолов Карпин пошёл на риск и перевернул сложнейшую игру. А потом у «Динамо» вышел Смолов
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