Источник: Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом. Сделка сорвалась из-за травмы

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов был близок к переезду в Турцию минувшим летом. «Галатасарай» предлагал 32-летнему российскому форварду двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон, информирует в своём телеграм-канале журналист Грант Гетадарян.

Согласно сведениям источника, «Галатасарай» был готов закрыть сделку, проведя финальные переговоры с «Динамо». Однако в конце августа Фёдор Смолов получил травму, из-за чего трансфер и сорвался.

В сезоне-2022/2023 Смолов провёл за «Динамо» 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Фёдора в € 6 млн. Ранее Смолов уже успел поиграть за пределами России — он выступал в испанской «Сельте» и нидерландском «Фейеноорде».