Каманцев: РФС не может поддержать ситуацию, когда за мат не будет наказания

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался на тему ненормативной лексики во время футбольных матчей. По его мнению, санкции за использование нецензурной брани должны оставаться в силе.

«Что делать с Федотовым, который ругнулся? Не могу комментировать вопросы КДК, там нет решения. Но могу сказать в целом, эта дискуссия идёт постоянно: с командами, игроками. РФС как общественная организация, которая пропагандирует и детский спорт, не может поддержать ситуацию, которую можно трактовать как «выругался матом, молодец, давайте не будем его наказывать». В стране отношение к мату на уровне закона однозначное, его быть не должно — ни в школе, ни на стадионе, нигде. Мы вводим в том числе и Fan ID для этого, чтобы на стадионе была хорошая атмосфера.

Как юрист я не представляю, как можно сказать, что можно ругаться матом. Просто не представляю, как это сконструировать.

Здесь есть одна сложная ситуация — раньше камер не было, все вели себя, как хотели. Сейчас камер стало много и есть два решения: первое — всё разрешить, что невозможно в принципе, потому что не могут РФС, РПЛ и спонсоры сказать, что такое поведение позволительно. Второе решение — бороться с этим. Пройдёт полгода и все адаптируются. Верю, что любой игрок после двух игр дисквалификации резко поумнеет. Это деньги. Не знаю, какие зарплаты, но, скажем, премиальные — 200-300 тыс. Два матча пропустил — потерял полмиллиона рублей, и в следующий раз подумаешь, как сказать: иносказательно или вообще промолчишь», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, в матче ЦСКА – «Спартак» Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке армейцев, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью. Также в сосцетях появилось видео, как наставник ЦСКА в грубой форме просит игрока ЦСКА не валяться на газоне.