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Каманцев: РФС не может поддержать ситуацию, когда за мат не будет наказания

Каманцев: РФС не может поддержать ситуацию, когда за мат не будет наказания
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался на тему ненормативной лексики во время футбольных матчей. По его мнению, санкции за использование нецензурной брани должны оставаться в силе.

«Что делать с Федотовым, который ругнулся? Не могу комментировать вопросы КДК, там нет решения. Но могу сказать в целом, эта дискуссия идёт постоянно: с командами, игроками. РФС как общественная организация, которая пропагандирует и детский спорт, не может поддержать ситуацию, которую можно трактовать как «выругался матом, молодец, давайте не будем его наказывать». В стране отношение к мату на уровне закона однозначное, его быть не должно — ни в школе, ни на стадионе, нигде. Мы вводим в том числе и Fan ID для этого, чтобы на стадионе была хорошая атмосфера.

Как юрист я не представляю, как можно сказать, что можно ругаться матом. Просто не представляю, как это сконструировать.

Здесь есть одна сложная ситуация — раньше камер не было, все вели себя, как хотели. Сейчас камер стало много и есть два решения: первое — всё разрешить, что невозможно в принципе, потому что не могут РФС, РПЛ и спонсоры сказать, что такое поведение позволительно. Второе решение — бороться с этим. Пройдёт полгода и все адаптируются. Верю, что любой игрок после двух игр дисквалификации резко поумнеет. Это деньги. Не знаю, какие зарплаты, но, скажем, премиальные — 200-300 тыс. Два матча пропустил — потерял полмиллиона рублей, и в следующий раз подумаешь, как сказать: иносказательно или вообще промолчишь», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

Напомним, в матче ЦСКА – «Спартак» Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке армейцев, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью. Также в сосцетях появилось видео, как наставник ЦСКА в грубой форме просит игрока ЦСКА не валяться на газоне.

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