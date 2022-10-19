«Их нужно наказать». Газзаев раскритиковал Карраскаля и Медину из ЦСКА

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев считает, что наставник ЦСКА Владимир Федотов должен наказать двух легионеров своей команды – Хесуса Медину и Хорхе Карраскаля. Иностранные игроки выразили недовольство тренерским решением заменить их в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Не до всех игроков дошло, что такое дерби. Крайне возмутительно, как себя ведут Карраскаль и Медина. Тренер делает замену, абсолютно правильную, их надо было ещё раньше менять. И они с каким недовольством выходили. Думаю, что тренер должен просто их крупно оштрафовать. Такое поведение непозволительно. Тем более легионеры. Ты занимаешь место российского футболиста. И ты должен, чтобы не было сомнений, действительно показывать в каждом матче хорошую игру. Для этого тебя пригласили.
Когда приглашают легионеров, они должны быть лидерами. И они должны показывать пример и делать результат. Так происходит в «Зените», где играют Вендел, Малком, Клаудиньо. И посмотрите, как на их фоне вырос Мостовой. Поэтому я считаю, что Карраскаля и Медину надо наказать. Причём существенно. Я полностью поддерживаю тренера Федотова в этом. И считаю, что такое поведение неприемлемо для профессионального футболиста», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».
- 19 октября 2022
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