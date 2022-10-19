Глава Европейской Суперлиги: турнир возродится в течение трёх лет

Новый глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что проект всё ещё в разработке и лига возродится в течение трёх лет.
«Мы хотим обратиться ко всем заинтересованным сторонам в европейском футбольном сообществе. Наше новое и расширенное видение проекта должно привлечь болельщиков. Мы начинаем всё с чистого листа.
Формат турнира не станет препятствием. Мы заявляем о переходе к открытому формату, постоянное членство клубов не обсуждается. Мы хотим увидеть более широкий консенсус по поводу проблем, стоящих перед европейским футболом», — приводит слова Райхарта FT.
Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Этот проект подвергся массовой критике со стороны УЕФА, футбольных лиг и болельщиков. Почти все клубы-учредители покинули лигу, в проекте остались мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». По сегодняшний день продолжаются судебные разбирательства между этими клубами и УЕФА.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
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