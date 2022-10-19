Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду Александра Кокорина. Сейчас нападающий выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, а его полноценный контракт принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Может ли Кокорин быть вызван в сборную России? Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками», — приводит слова Валерия Карпина Sport24.

Напомним, недавно Кокорин заявил, что всем будет лучше, если он не будет появляться в сборной России. Всего Александр провёл в составе национальной команды 48 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Он не вызывается в сборную с 2017 года.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней. Видео: