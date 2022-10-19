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Игорь Лещук ответил на вопрос, понимают ли игроки «Динамо» требования Славиши Йокановича

Игорь Лещук ответил на вопрос, понимают ли игроки «Динамо» требования Славиши Йокановича
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о взаимопонимании команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

«В раздевалке об этом никто не говорил, но я слышал, что ходят разговоры, будто Йокановичу дали три матча на исправление ситуации. Думаю, у руководства есть доверие к тренеру. Мы со своей стороны стараемся его всё больше понимать. Надеюсь, сейчас наша неудачная серия немного выправляется: есть две победы подряд — это начало хорошего пути.

Игроки «Динамо» не понимают требования Йокановича? Согласиться можно в том смысле, что должно пройти какое-то время, чтобы игроки стали лучше понимать требования нового тренера. Понятно, что мы сейчас постепенно подстраиваемся друг под друга. К счастью, взаимопонимание становится всё лучше. С «Ростовом» была хорошая игра в нашем исполнении», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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