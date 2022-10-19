Мэйсон Гринвуд вновь освобождён под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, подозреваемый в изнасиловании, был вновь освобождён под залог после закрытого слушания в Королевском суде Манчестера, сообщает The Sun.



Ранее Гринвуду было отказано в новом освобождении под залог. Сообщалось, что футболист проведёт более месяца под стражей из-за нарушения условий освобождения под залог. Однако адвокатам Гринвуда удалось добиться выхода игрока. Согласно новым условиям, Гринвуду запрещено связываться со свидетелями по его делу. Также форвард обязан проживать по своему домашнему адресу в Боудене.



Следующее заседание суда по делу Гринвуда состоится в Королевском суде Манчестера 21 ноября.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе текущего года после обвинений со стороны его бывшей девушки Гарриет Робсон, опубликовавшей видео и фото побоев, а также аудио, на котором её принуждают к сексу. После этого нападающий провёл трое суток под стражей.

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