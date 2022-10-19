«Шальке-04» уволил главного тренера Франка Крамера

Руководство футбольного клуба «Шальке-04» на официальном сайте клуба объявило об увольнении главного тренера команды Франка Крамера.

«После возвращения в Бундеслигу мы вместе поставили перед собой одну цель: остаться в элите. До последнего времени мы верили, что сможем изменить сложившуюся ситуацию. По нашему мнению, пришло время кадровых изменений», — приводит сайт немецкой команды слова спортивного директора Рувена Шрёдера.

После 10 туров Бундеслиги «Шальке» занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице, одержав всего одну победу. Команда проиграла четыре последних матча.

Крамер возглавил команду в июле 2022 года, немец пробыл на посту главного тренера гельзенкирхенцев 110 дней.

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