Камано: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ и постарается вернуться в топ-5

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано считает, что московский клуб точно не вылетит из Российской Премьер-Лиги. Футболист заявил, что железнодорожники попытаются вернуться в пятёрку сильнейших команд страны.
«Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться. У нас сейчас серия из двух побед — это придаёт уверенности.
На этой неделе у «Локо» большая игра, дерби — нам нужно побеждать. Безусловно, выходить из такого положения очень тяжело, но мы сделаем всё, что от нас зависит. Все футболисты сейчас думают только о том, как исправить ситуацию, никаких лишних мыслей нет. Мы сконцентрированы на этой задаче», — приводит слова Камано «РБ Спорт».
Напомним, «Локомотив» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Динамо».
- 19 октября 2022
-
12:46
-
12:37
-
12:31
-
12:23
-
12:15
-
12:10
-
12:04
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:14
-
11:10
-
10:56
-
10:51
-
10:50
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:57
-
09:49
-
09:38
-
09:38
-
09:29
-
09:17
-
09:00
-
08:30
-
07:46
-
07:31
-
06:26
-
06:02