Камано: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ и постарается вернуться в топ-5

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано считает, что московский клуб точно не вылетит из Российской Премьер-Лиги. Футболист заявил, что железнодорожники попытаются вернуться в пятёрку сильнейших команд страны.

«Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться. У нас сейчас серия из двух побед — это придаёт уверенности.

На этой неделе у «Локо» большая игра, дерби — нам нужно побеждать. Безусловно, выходить из такого положения очень тяжело, но мы сделаем всё, что от нас зависит. Все футболисты сейчас думают только о том, как исправить ситуацию, никаких лишних мыслей нет. Мы сконцентрированы на этой задаче», — приводит слова Камано «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Динамо».