Глебов: судить надо так: если ноги оторвут, то это пенальти, нет — продолжаем играть

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал судейство в последних матчах команды.
«Что я думаю о критике судейства со стороны «Ростова»? Наверное, нужно сделать так — если ноги оторвут нападающему, то это пенальти. Если не отрывают — тогда продолжаем играть. Или любой фол в штрафной — пенальти. А то в одной игре свистят так, в другой — по-другому. Непонятно. Нет последовательности в решениях, моменты надо трактовать одинаково.
Предвзятость судей к Комличенко? Я не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты, и им нужен VAR. А если б его не было, что тогда?» — приводит слова капитана «Ростова» «РБ Спорт».
Матч «Ростова» с московским «Динамо» в Кубке России закончился победой москвичей 3:1. Несколько последних матчей дончан заканчивались судейскими скандалами, клуб выступал с заявлениями по этому поводу.
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