«Валенсия» объявила о продлении контракта с Гайей. Игроком интересовались «Барса» и «Реал»

Испанская «Валенсия» на своём официальном сайте объявила о продлении сотрудничества с фланговым защитником Хосе Луисом Гайей. Новый контракт сторон рассчитан до лета 2027 года.

Стоит отметить, что Гайя является воспитанником «Валенсии». На протяжении последних трансферных окон 27-летним футболистом интересовались «Реал», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». Однако тренерский штаб и руководство «Валенсии» было заинтересовано в сохранении Хосе Луиса.

В нынешнем сезоне «Валенсия» набрала 15 очков в 10 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Видеообзор матча 10-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Валенсия»:

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