«Зенит» в «Твиттере» подшутил над «Тоттенхэмом»

В англоязычном твиттер-аккаунте санкт-петербургского «Зенита» появилась запись о количестве подписчиков российского клуба в TikTok.
На момент публикации записи в «Твиттере» число подписчиков «Зенита» в TikTok равнялось 4 444 444 человек.
Подпись отсылает к лондонскому «Тоттенхэму»: «У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько прошло дней с момента, когда «Тоттенхэм» последний раз выигрывал трофей!»
Запись в твиттере «Зенита»
«Зенит» вошёл в 13 самых популярных футбольных клубов в социальной сети TikTok. Помимо петербуржцев, в топ также вошли «ПСЖ», «Барселона», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и другие команды.
Петербуржцы становились чемпионами России в течение четырёх последних сезонов Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне «Зенит» также занимает первую строчку турнирной таблицы после 13 сыгранных туров.
«Тоттенхэм» последний раз становился чемпионом Англии в 1961 году.
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