Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор: «Локо», ЦСКА и «Зенит» были бы в топ-8 лучших команд чемпионата Франции

Изидор: «Локо», ЦСКА и «Зенит» были бы в топ-8 лучших команд чемпионата Франции
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что некоторые российские клубы могли бы бороться за высокие места в турнирной таблице чемпионата Франции. Также форвард высказался о разнице жизни в Москве и Монако.

«Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были бы в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

Где мне больше нравится – в Москве или в Монако? В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой — холод!» — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Ужасная серия «Локо» прервана! Но даже худшая команда РПЛ доставила проблем Ужасная серия «Локо» прервана! Но даже худшая команда РПЛ доставила проблем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022