Изидор: «Локо», ЦСКА и «Зенит» были бы в топ-8 лучших команд чемпионата Франции

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что некоторые российские клубы могли бы бороться за высокие места в турнирной таблице чемпионата Франции. Также форвард высказался о разнице жизни в Москве и Монако.

«Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были бы в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

Где мне больше нравится – в Москве или в Монако? В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой — холод!» — приводит слова Изидора «РБ Спорт».