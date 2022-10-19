Новая осенняя футбольная игра «Чемпионат Brainboy» уже скоро!
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Меньше недели осталось до четвёртой игры очередного сезона футбольного «Чемпионат Brainboy» от Championat.com! Игра пройдёт 25 октября в 20:00 в Hard Rock Cafe.
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!
Если ты точно знаешь, кто сделал самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов и на сколько в высоту прыгает Вадим Евсеев, то срочно собирай команду и регистрируйся.
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