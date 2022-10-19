«Барселона» сделала предложение о продлении контракта Дембеле

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил от руководства клуба предложение о продлении контракта, сообщает Goal.com с ссылкой на SPORT.

По информации источника, ранее ожидалось, что Дембеле покинет «Барселону», его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. Однако, после того как француз получил больше свободы при новом главном тренере каталонской команды Хави, Дембеле изъявил желание остаться в клубе.

Также сообщается, что переговоры о новом контракте между сторонами переходят в завершающую стадию, однако, если Дембеле будет тянуть с решением или отклонит предложение, «Барселона» выставит его на трансфер.

В текущем сезоне нападающий принял участие в тринадцати матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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