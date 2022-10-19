Кевин Де Брёйне высказался о награде лучшему клубу года, которую получил «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал получение «горожанами» награды лучшему клубу года.



«Я играю за эту команду восемь лет. Это семья, главная игровая философия которой — это дарить радость людям. Мы стараемся играть так, как нам нравится, и пытаемся вдохновить юное поколение. Мы многое выиграли, это захватывающе. Очевидно, что нам пока не покорилась Лига чемпионов, но я думаю, что мы можем гордиться своей игрой», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».



Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «горожане» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном матче проиграли будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Чемпионский парад «Манчестер Сити»