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Кевин Де Брёйне высказался о награде лучшему клубу года, которую получил «Манчестер Сити»

Кевин Де Брёйне высказался о награде лучшему клубу года, которую получил «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал получение «горожанами» награды лучшему клубу года.

«Я играю за эту команду восемь лет. Это семья, главная игровая философия которой — это дарить радость людям. Мы стараемся играть так, как нам нравится, и пытаемся вдохновить юное поколение. Мы многое выиграли, это захватывающе. Очевидно, что нам пока не покорилась Лига чемпионов, но я думаю, что мы можем гордиться своей игрой», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла чемпионат Англии. В 38 матчах «Сити» сумел набрать 93 очка, одержав 29 побед и на один балл опередив «Ливерпуль». Кроме того, «горожане» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном матче проиграли будущему победителю — мадридскому «Реалу».

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