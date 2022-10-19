Хави: как изменить отрицательную динамику? Выигрывать

Главный тренер «Барселоны» Хави в рамках пресс-конференции перед матчем с «Вильярреалом» рассказал, что поможет команде выйти из кризиса.

«Как изменить отрицательную динамику? Выигрывать, хорошо играть, оставаться позитивными… Это наша цель», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в таблице испанской Ла Лиги после поражения от мадридского «Реала» в «эль класико», уступая «Королевскому клубу» три очка после девяти сыгранных туров.

В Лиге чемпионов после четырёх туров «Барселона» занимает третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».

«Реал» одержал победу в Эль-Класико

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.