Хави: Бускетс остаётся важным и ключевым игроком «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал игру полузащитника команды Серхио Бускетса на пресс-конференции перед матчем с «Вильярреалом».

«Провал Бускетса в матче с «Реалом»? Когда ты проигрываешь, проваливаются все. Бускетс по-прежнему важный и ключевой игрок для команды, он постоянно прибавляет. У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке, все вовлечены в процесс. Это помогает мне оставаться позитивным», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Бускетс принял участие в 10 матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов текущего сезона, не отметившись результативными действиями.

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