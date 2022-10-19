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Вооружённые грабители ворвались в дом Тео Эрнандеса. На вилле были девушка и сын игрока

Вооружённые грабители ворвались в дом Тео Эрнандеса. На вилле были девушка и сын игрока
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Дом защитника «Милана» Тео Эрнандеса ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, инцидент произошёл вечером 18 октября. Четверо вооружённых злоумышленников в чёрных комбинезонах ворвались на виллу футболиста в Кассано-Маньяго. В это время самого Эрнандеса не было дома, однако на вилле находилась девушка футболиста Зои Кристофоли и шестимесячный сын пары. Грабители забрали ценности, после чего скрылись. Сообщается, что ущерб составил € 1 млн. Полиция ведёт расследование произошедшего, изучая записи камер видеонаблюдения.

Напомним, Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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