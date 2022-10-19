Россиянин Рудаков стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии по футболу
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Голкипер Максим Рудаков в составе футбольного клуба «Хонка» стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии по футболу. Команда 26-летнего российского вратаря набрала 41 очко в 22 матчах и финишировала на третьем месте в турнирной таблице.
Стоит отметить, что Рудаков является основным голкипером «Хонки». Он провёл за команду все 22 матча в чемпионате страны и пропустил 21 гол. В восьми встречах Максим сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, Рудаков выступает за «Хонку» на правах аренды. Полноценный контракт россиянина принадлежит «Ростову». Аренда рассчитана до конца 2022 года. Максим является воспитанником «Зенита». Помимо «Ростова» и «Хонки», он выступал за «Ротор», вторую команду «Зенита» и финский ХИК.
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