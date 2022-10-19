«Оренбург» — «Ахмат»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 15:30 мск.
«Оренбург»: Сысуев, Павловец, Хотулёв, Малых, Стаматов, Башич, Полуяхтов, Ковалёв, Воробьёв, Оганесян, Марин.
«Ахмат»: Опарин, Карапузов, Журавлёв, Семёнов, Харин, Ильин, Камилов, Фольмер, Иналкаев, Трошечкин, Агаларов.
Грозненский «Ахмат» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. «Оренбург» (2) — на последнем, четвёртом месте. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Динамо» (2:1).
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