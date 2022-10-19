ФИФА представила официального маскота женского ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный талисман женского чемпионата мира 2023 года, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии.
Маскотом турнира стал пингвин Тазуни, основанный на виде Eudyptula minor, который является эндемиком Новой Зеландии и Австралии.
Фото: Официальный сайт ФИФА
«Тазуни — 15-летняя полузащитница, которая влюбилась в футбол после того, как однажды сыграла в игра на пляже. Умная и уверенная в себе, Тазуни выделяется из толпы благодаря своему фирменному голубому пучку волос. Её имя представляет собой сочетание слов «Тасманово море», которое она считает своим домом, и «единства» (unity), ключевой ценности мероприятия», — говорится в заявлении ФИФА.
Женский чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года.
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