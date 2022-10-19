Матюшенко: хочется, чтобы матч «Тосно» — «Уфа» прошёл не в «Небесной лиге», а в реальной

Бывший генеральный директор расформированного клуба «Тосно» Вячеслав Матюшенко отреагировал на новости о возможном банкротстве «Уфы». Недавно гендиректор уфимцев Шамиль Газизов сообщил о сокращении штата сотрудников. По данным СМИ, если финансовая ситуация не стабилизируется, то клуб может быть закрыт.

«Как закончится матч «Тосно» — «Уфа» в «Небесной лиге»? Пусть будет ничья! Но хотелось бы, чтобы такой матч прошёл в реальной лиге», — приводит слова Матюшенко Legalbet.

Напомним, футбольный клуб «Тосно» был расформирован летом 2018 года. Он вошёл в проект так называемой «Небесной лиги» — виртуального чемпионата исчезнувших команд. Победители матчей в этой виртуальной лиге определяются путём голосования болельщиков.