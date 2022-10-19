Фанаты Керр раскритиковали Путельяс в соцсетях после церемонии вручения «Золотого мяча»

Многие болельщики остались недовольны вручением «Золотого мяча» футболистке «Барселоны» Алексии Путельяс.



Напомним, испанская нападающая получила эту награду второй год подряд. Одной из фавориток в борьбе за награду была австралийская нападающая «Челси» Сэм Керр, которая заняла итоговое третье место в голосовании. Фанаты выразили недовольство по этому поводу в социальных сетях.



«Алексия Путельяс, безусловно, феноменальна, но я удивлена, что она выиграла «Золотой мяч» второй год подряд, учитывая, что она пропустила Евро. Судя по клубной и турнирной статистике, Бет Мид больше этого заслуживала. И Сэм Керр снова стала третьей… Что нужно сделать австралийке, чтобы победить?» — написала журналистка Мишель Эскобар на своей странице в соцсетях.



«Мы знаем настоящую победительницу — это Сэм Керр», — заявил пользователь под ником badboy.jeremy.



«Они дали «Золотой мяч» футболистке, у которой нет конкуренток в её лиге. Она комфортно стала чемпионкой страны без особого труда. А Сэм Керр единолично выиграла лигу и творила настоящие чудеса на протяжении всего сезона. Это ограбление. Сочувствую ей», — отметил болельщик под ником Уэй.



«Сэм Керр третья? Это что, шутка какая-то?» — удивилась пользователь Лолу.