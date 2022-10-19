Керк: после ухода Цорна из «Локомотива» лично для меня ничего не поменялось

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с подмосковными «Химками», а также высказался о работе под руководством нового тренерского штаба.

«Мы рады, что победили. Мы забили «Химкам» один гол, а не пять, как в прошлый раз, но набрали всё те же три очка. Это самое главное.



Новый тренер и руководство? Ты прав, я бы назвал этот период новой эрой для «Локомотива». Нехорошо, что мы занимаем такое место в таблице. Мы хотим исправить ситуацию. Уход Цорна? Это решение клуба. Лично для меня ничего не поменялось», — приводит слова Керка Sport24.

Московский «Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).