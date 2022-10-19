Источник: Бензема продлит контракт с «Реалом»

Французский нападающий Карим Бензема продлит контракт с мадридским «Реалом», информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, новое соглашение 34-летнего Бензема с «Королевским клубом» будет рассчитано до лета 2024 года. О пролонгации сотрудничества «Реала» с действующим обладателем «Золотого мяча» будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне французский форвард забил за «Реал» 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. Многие из его забитых мячей по ходу стадии плей-офф имели ключевое значение и помогли команде выйти в финал турнира.

В составе мадридского «Реала» Карим Бензема стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль». В начале текущего сезона Бензема стал обладателем Суперкубка Европы, когда в матче за этот трофей «Реал» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта».

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