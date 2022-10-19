Изидор о словах Баринова: не чувствую, что кому-то всё равно. Все хотят изменить ситуацию
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал слова капитана железнодорожников Дмитрия Баринова о безразличии одноклубников.
«Я не чувствую того, о чём говорит Дима Баринов. На мой взгляд, все ребята очень сфокусированы на том, чтобы изменить ситуацию. Все грустят, когда проигрывают, все счастливы, когда мы побеждаем. Лично я очень мотивирован перед каждым матчем. Я нападающий — я хочу забивать голы в каждой игре, помогать «Локомотиву», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее капитан «Локомотива» в нецензурной форме обвинил одноклубников в безразличии.
«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 сыгранных туров.
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