«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу третьего дивизиона

Сегодня, 19 октября, состоялся ряд матчей 1/16 финала Кубка Венгрии по футболу. В одной из игр «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова встретился с клубом «Иванча», который выступает в третьем дивизионе страны. Матч завершился поражением команды Черчесова со счётом 2:3.
По ходу матча «Ференцварош» дважды выходил вперёд, однако основное время завершилось со счётом 2:2. В экстра-таймах клуб «Иванча», который базируется в небольшой венгерской деревне с населением около двух тысяч человек, забил победный мяч и завоевал путёвку в следующую стадию Кубка. Команда Станислава Черчесова завершила выступления в турнире.
Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»:
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