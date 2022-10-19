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«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу третьего дивизиона

«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу третьего дивизиона
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Сегодня, 19 октября, состоялся ряд матчей 1/16 финала Кубка Венгрии по футболу. В одной из игр «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова встретился с клубом «Иванча», который выступает в третьем дивизионе страны. Матч завершился поражением команды Черчесова со счётом 2:3.

По ходу матча «Ференцварош» дважды выходил вперёд, однако основное время завершилось со счётом 2:2. В экстра-таймах клуб «Иванча», который базируется в небольшой венгерской деревне с населением около двух тысяч человек, забил победный мяч и завоевал путёвку в следующую стадию Кубка. Команда Станислава Черчесова завершила выступления в турнире.

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»:

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