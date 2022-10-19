Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»
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Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников.
«У нас новый тренер. Он нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что он ещё сможет изменить», — рассказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, назначив Фёдорова исполняющим обязанности перед матчем 13-го тура РПЛ с московским «Торпедо».
В текущем сезоне «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков после 13 матчей. Следующий матч в рамках РПЛ московская команда проведёт с «Динамо».
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