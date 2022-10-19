Изидор рассказал, что изменил новый тренерский штаб «Локомотива»

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал назначение Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников.

«У нас новый тренер. Он нас успокоил, придал нам уверенности. Он с нами всего неделю. Посмотрим, что он ещё сможет изменить», — рассказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, назначив Фёдорова исполняющим обязанности перед матчем 13-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

В текущем сезоне «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков после 13 матчей. Следующий матч в рамках РПЛ московская команда проведёт с «Динамо».