Президент РПЛ выступил с заявлением на фоне введения особого режима в ряде регионов РФ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев выступил с заявлением в связи с введением особого режима в некоторых регионах Российской Федерации.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.
В данный момент Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечёнными в исполнение указа. Ждём решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. Обо всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.
- 19 октября 2022
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