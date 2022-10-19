Президент РПЛ выступил с заявлением на фоне введения особого режима в ряде регионов РФ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев выступил с заявлением в связи с введением особого режима в некоторых регионах Российской Федерации.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.

В данный момент Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечёнными в исполнение указа. Ждём решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. Обо всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.