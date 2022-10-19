Игрок «Локо» Куликов: хочется верить, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, всё получится

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов высказался о неудачных результатах железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Хорошо, что выиграли два матча, готовимся уже к «Динамо». Низкая посещаемость? Да, все слышат, как мы даём подсказки друг другу. Но что остаётся делать? Мы можем только играть. Очень хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперёд, что вылезем из зоны стыков. Надеюсь, у нас всё получится», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Локомотив» набрал 12 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре железнодорожники встретятся с московским «Динамо».