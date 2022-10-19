Промес выведет «Спартак» с капитанской повязкой на матч Кубка России с «Факелом»

Стали известны составы воронежского «Факела» и московского «Спартака» на матч группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Воронеже на арене «Центральный стадион профсоюзов». Начало — в 18:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Капитаном гостей на матч стал нидерландский нападающий Квинси Промес. Также у «Спартака» дебютный матч за основную команду проведёт Даниил Зорин.



«Факел»:



Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.



«Спартак»:



Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.



Напомним, красно-белые занимают первое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков после трёх встреч. «Факел» — на четвёртой строчке, не набрав баллов в трёх играх.

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