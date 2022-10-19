ЭСК удовлетворил одну из четырёх жалоб «Ростова» на судейство в игре с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела четыре жалобы «Ростова» на судейство главного арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Об этом сообщает пресс-служба организации. ЭСК удовлетворила лишь одну жалобу.

Так, комиссия постановила, что Турбин верно не назначил пенальти в ворота «Урала» на 10-й минуте матча, правильно не назначил 11-метровый удар в ворота екатеринбургского клуба на 57-й минуте игры и верно не удалил с поля игрока «шмелей» Мингияна Бевеева на 63-й минуте противостояния, однако главный арбитр ошибочно не удалил с поля защитника «Урала» Ибраиму Сиссе.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.