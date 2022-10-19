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Мексес: Спаллетти — один из лучших тренеров, без него у меня не было бы карьеры

Мексес: Спаллетти — один из лучших тренеров, без него у меня не было бы карьеры
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Бывший футболист «Ромы» и «Милана» Филипп Мексес высказался о своём бывшем наставнике Лучано Спаллетти, который в данный момент возглавляет «Наполи».

«Пожалуй, это лучший тренер, с которым я работал в своей карьере. Я хочу сказать даже больше — для меня он один из лучших на данный момент. Он скрупулёзно готовится к матчам, заботясь о каждой детали. Он не только отличный тактик, но также может передать свою стойкость и индивидуальность, помогая игрокам выкладываться на полную.

Спаллетти дал мне так много, он заставил меня вырасти. Без него у меня не было бы карьеры. Под его руководством я значительно улучшился во всех аспектах», — цитирует Мексеса La Gazzetta Dello Sport.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, набрав 26 очков после 10 встреч. Также неаполитанцы занимают первое место группы А в Лиге чемпионов, выиграв все четыре матча и набрав 12 очков.

Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:

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