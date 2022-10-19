L'Équipe: Мбаппе опроверг желание уйти из «ПСЖ» по договорённости с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в пресс-зоне после игры 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» опроверг своё желание уйти из клуба по взаимной договорённости с руководством клуба. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, было важно, чтобы после воскресной игры француз отрицал слухи о своём желании уйти из команды. Вся ситуация с информацией о продаже Мбаппе вышла из-под контроля, и после переговоров между игроком и клубом было решено, что всё должно быть спокойно, чтобы команда смогла качественно завершить первую часть сезона.
Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:
- 19 октября 2022
-
18:39
-
18:37
-
18:28
-
18:19
-
18:15
-
18:15
-
17:56
-
17:53
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:29
-
17:24
-
17:15
-
17:12
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:44
-
16:43
-
16:35
-
16:22
-
16:21
-
16:20
-
15:59
-
15:54
-
15:53
-
15:37
-
15:31
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:39