L'Équipe: Мбаппе опроверг желание уйти из «ПСЖ» по договорённости с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в пресс-зоне после игры 11-го тура чемпионата Франции с «Марселем» опроверг своё желание уйти из клуба по взаимной договорённости с руководством клуба. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, было важно, чтобы после воскресной игры француз отрицал слухи о своём желании уйти из команды. Вся ситуация с информацией о продаже Мбаппе вышла из-под контроля, и после переговоров между игроком и клубом было решено, что всё должно быть спокойно, чтобы команда смогла качественно завершить первую часть сезона.

Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду.

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